«Сумасшедший доктор»: хирург, оставивший дыру на щеке матери Виктории Бони, сам себе удалил комки Биша
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Пластический хирург Максим Иванчук сам себе удалил комки Биша. Ранее мать блогера Виктории Бони делала у него операцию и жаловалась на результаты.
Как пишет StarHit, врач решился на радикальные меры и признается – «это непросто».
«Операцию по удалению комков Биша я провел… самому себе. Да-да, вы не ослышались… Вы когда-нибудь видели, чтобы доктор сам себя оперировал?!» - рассказал доктор.
Он отметил, что таким образом лично убедился, каково это «быть активной частью восстановления», а не только наблюдать за процессом.
Интернет-пользователи восхитились смелостью врача. Некоторые называла Иванчука «сумасшедшим, но крутым доктором», другие говорили, что такая операция приведет в дальнейшем к провалу щек, третьи указывали на бесполезность процедуры.
Некоторое время назад Боня рассказала, что врач изуродовал ее мать. Блогер делилась, что у женщины «все лопнуло от уха до уха, а на щеке была дыра». Она подала в суд, требуя 195 млн рублей после неудачной пластики.
Ранее певица Лариса Долина прокомментировала слухи о пластике за 5 млн рублей.