«Сумасшедший доктор»: хирург, оставивший дыру на щеке матери Виктории Бони, сам себе удалил комки Биша

Пластический хирург Максим Иванчук сам себе удалил комки Биша. Ранее мать блогера Виктории Бони делала у него операцию и жаловалась на результаты.

Как пишет StarHit, врач решился на радикальные меры и признается – «это непросто».

«Операцию по удалению комков Биша я провел… самому себе. Да-да, вы не ослышались… Вы когда-нибудь видели, чтобы доктор сам себя оперировал?!» - рассказал доктор.

Он отметил, что таким образом лично убедился, каково это «быть активной частью восстановления», а не только наблюдать за процессом.

Интернет-пользователи восхитились смелостью врача. Некоторые называла Иванчука «сумасшедшим, но крутым доктором», другие говорили, что такая операция приведет в дальнейшем к провалу щек, третьи указывали на бесполезность процедуры.

Некоторое время назад Боня рассказала, что врач изуродовал ее мать. Блогер делилась, что у женщины «все лопнуло от уха до уха, а на щеке была дыра». Она подала в суд, требуя 195 млн рублей после неудачной пластики.

Ранее певица Лариса Долина прокомментировала слухи о пластике за 5 млн рублей.