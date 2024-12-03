«Сумасшедшие деньги»: Ксения Бородина рассказала, поведет ли дочерей на «Щелкунчика»

Стоимость билетов на спектакль «Щелкунчик» в Большом театре вызвала большой резонанс в обществе. Некоторые звезды раскритиковали культурное учреждение за ценовую политику, недоступную большинству россиян. Телеведущая Ксения Бородина не стала делать негативных замечаний, однако она рассказала, что водила дочерей на постановку за огромные деньги.

Экс-ведущая «Дома-2» любит общаться с подписчиками в социальных сетях. Она спросила фанатов, кому удалось купить билет на «Щелкунчика». Процесс их приобретения Бородина назвала настоящим «квестом» из-за повышенного спроса.

«Когда в 10 утра надо зайти на сайт, быстро кинуть в корзину и успеть купить, но сайт лежит и практически невозможно это осуществить. В 10:02 билетов уже нет. Два года подряд водила детей за сумасшедшие деньги за один билет», — рассказала Ксения.

По словам звезды, ей очень хотелось «прикоснуться к этому чуду». Но в этом году Ксения решила пропустить спектакль.

2 декабря стартовали продажи билетов на балет «Щелкунчик», которые всегда пользуются ажиотажным спросом. При этом пользователи стали жаловаться на проблемы в работе сайта. В Большом театре их объяснили бот-атакой.