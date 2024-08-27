Муж Светланы Дружининой высказался о заболевании актрисы раком

Муж Светланы Дружининой назвал глупостью новости о госпитализации актрисы. Об этом сообщает mk.ru.

27 августа журналисты сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у актрисы Светланы Дружининой. Сообщалось, что у звезды фильма «Девчата» обострение рака легких. Якобы она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже эту информацию прокомментировала сама актриса — она заявила, что никаких проблем со здоровьем у нее нет, она продолжает работать.

Муж Дружининой, оператор Анатолий Мукасей, тоже рассказал, что не понимает, откуда возникли эти слухи.

«Все это глупости. Она не находится в больнице. Раковых заболеваний не имеет», — объяснил он.

Напомним, Светлана Дружинина — актриса и сценарист. Она наиболее известна как режиссер серии фильмов о гардемаринах.

Ранее мы писали о том, что 87-летней актрисе Светлане Немоляевой стало плохо дома в центре Москвы.