«Сумасшедшая харизма»: вдова Армена Джигарханяна поделилась, как познакомилась с актером

Вдова актера Армена Джигарханяна рассказала о том, как зарождались ее отношения с мэтром отечественного кинематографа. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале Татьяна Власова призналась, что будущий супруг отбил ее у другого мужчины.

«У меня были отношения с другим человеком, тоже армянином. Ну и вроде как любовь была, но мы не были расписаны. Это временное что-то произошло», — поделилась актриса.

Потом она встретила Армена Джигарханяна, вспоминает Власова. По ее словам, в молодости он был «неотразим», и от него исходила «сумасшедшая харизма».

«А какая от него шла энергия, и как от актера, и как от человека. Он всегда думал, что он очень красивый, с головой этой своей львиной. Однажды увидел себя на какой-то фотографии, где был ниже всех ростом и вдруг говорит: „Я что такой маленький?“ Это для него было открытием», — вспоминала вдова артиста.

3 октября Армену Борисовичу Джигарханяну могло исполниться 90 лет. Актер скончался 14 ноября 2020 года.

Ранее мы писали, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская накануне 90-летия со дня рождения актера Армена Джигарханяна призналась, что не ходит к нему на кладбище.