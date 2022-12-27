«Мы здесь вместе»: Катя Лель ходит в гости с компанией инопланетян

Певица Катя Лель самая яркая представительница шоу-бизнеса, которая верит в существование инопланетян. Артистка говорит, что они с ней связывались, а недавно даже показала фото одного из них. Журналистка Алена Жигалова рассказала, что звезда пришла к ней на празднование дня рождения в необычной компании.

Телеведущая была удивлена, что Катя приняла ее приглашение, ведь раньше она обижалась на нее из-за шуток про пришельцев. Звезда отмечала, что неприятно было не только ей, но и друзьям из внеземных цивилизаций.

«Пригласить Катю Лель я, конечно же, решила вместе с гостями, с инопланетянами. В какой-то момент вечера я подхожу к столу, где сидит Катя Лель, а Катя сидит там одна. Я подхожу и спрашиваю: «Катя, ты что одна сидишь». «А я не одна. Мы здесь все вместе», — ответила Лель», – поделилась Жигалова в эфире своего шоу.

Журналистка добавила, что пришельцы на празднике были шокированы тем, как отдыхают звезды отечественного шоу-бизнеса.

Многие относятся к заявлениям Кати Лель с усмешкой, но она не реагирует на негативные комментарии. Певица уверена, что пришельцы существуют, просто человечество еще не готово к такому близкому знакомству.

Ранее мы писали о том, как выглядит инопланетянин, который контактирует с артисткой. На одном из федеральных каналов даже показали его фото.