Гладила лицо и размахивала руками: 44-летняя Диана Гурцкая провела обряд на похоронах мужа

Не так давно стало известно о смерти Петра Кучеренко. 46-летнему мужчине стало плохо в самолете, когда он возвращался из командировки в Москву. Несмотря на усилия пилотов и врачей, спасти Петра не удалось. По предварительным данным СМИ, причиной смерти стала сердечная недостаточность. 24 мая состоялось прощание с Кучеренко. Во время траурной церемонии пресса обратила внимание на странное поведение Гурцкой.

Как сообщает TVcenter.ru, певица долгое время стояла у гроба мужа. Она гладила лицо покойного супруга и размахивала руками над телом. Пользователи Сети предположили, что таким способом Диана провела обряд на похоронах Петра, однако, в чем его предназначение, до сих пор остается загадкой.

Ранее в Сети появились кадры прощания Дианы Гурцкой с умершим мужем. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой после скандала в РФ Лия Ахеджакова заявила об адвокате, запрещающем ей «открывать рот».