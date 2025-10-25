Султан Лагучев рассказал, что не включает дочери свои песни. Об этом сообщает StarHit.

В декабре 2024 года супруга исполнителя Султана Лагучева родила ему дочку. Артист рассказал, что уже с малых лет приучивает ребенка к музыке. При этом он заявил, что свои песни дома он не слушает.

«Дома я вообще стараюсь не слушать музыку. Дочке играю на гармошке свою традиционную народную музыку», — рассказал он.

Пока дочь еще маленькая, поэтому артист не думал о кружках и будущей профессии девочки. Но он отметил, что хотел бы, чтобы она занималась спортом.

«Хотелось бы с гимнастики начать. Спорт и дисциплина — это самое главное», — рассказал артист.

