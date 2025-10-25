Без наркоза: дочь Аскольда Запашного перенесла экстренную операцию на сердце

Артист Цирка Аскольд Запашный рассказал, что три года назад его дочь Ева перенесла экстренную операцию на сердце. Наследнице дрессировщика в тот момент было всего 12 лет.

«Я прихожу домой и вижу, что лежит испуганный ребенок, говорит, что очень высокое сердцебиение — 160. Все это длилось уже час. У меня вся жизнь перед глазами пролетела, вызываю скорую помощь, приезжают и делают укол…Потом, когда назначили операцию, я всю ночь не спал», - разоткровенничался Аскольд в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Перед операцией артист успокаивал дочь, напоминал ей, что у него было много операций.

«Но приходит врач и говорит, что операция будет без наркоза. Делается прокол и дальше по вене идет трубка, аппарат, она чувствовать должна и говорить», - вспомнил Запашный.

По его словам, диагноз был связан с аритмией, требовавшей срочной коррекции. Операция прошла успешно, однако, как признался Аскольд, это был самый страшный этап в его жизни.

