Сухонькая старушка: Пугачеву в Израиле не узнают даже на кассах магазинов
Утро.ру: в израильских магазинах перестали узнавать изменившуюся Пугачеву.
© Tarakanov Vadim/East News
В израильских магазинах перестали узнавать изменившуюся Пугачеву, об этом пишет Утро.ру.
Примадонна вместе с мужем и детьми переехала в элитный район Израиля Герцлия-Питуах. Его называют «израильской Рублевкой» из-за дороговизны недвижимости и контингента местных жителей. По самым скромным оценкам, дом Пугачевой может стоить около 6 миллионов долларов.
Соседи Аллы Борисовны рассказывают, что регулярно видят ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) катающимся на велосипеде у пляжа близ отеля «Даниель». Примадонну тоже несколько раз видели вне жилища. Местные жители рассказали, что певица частенько выходит на прогулки без косметики и даже посещает магазины. Правда, источники говорят, что в «сухонькой старушке в парике» трудно узнать Пугачеву.
Ранее мы писали о том, что Никита Джигурда призвал простить уехавшую из России Аллу Пугачеву. Артист заявил, что певица стала заложницей позиции Максима Галкина* и вынуждена потакать ему.
*признан иностранным агентом на территории России.