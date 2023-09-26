Сухонькая старушка: Пугачеву в Израиле не узнают даже на кассах магазинов

В израильских магазинах перестали узнавать изменившуюся Пугачеву, об этом пишет Утро.ру.

Примадонна вместе с мужем и детьми переехала в элитный район Израиля Герцлия-Питуах. Его называют «израильской Рублевкой» из-за дороговизны недвижимости и контингента местных жителей. По самым скромным оценкам, дом Пугачевой может стоить около 6 миллионов долларов.

Соседи Аллы Борисовны рассказывают, что регулярно видят ее супруга Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) катающимся на велосипеде у пляжа близ отеля «Даниель». Примадонну тоже несколько раз видели вне жилища. Местные жители рассказали, что певица частенько выходит на прогулки без косметики и даже посещает магазины. Правда, источники говорят, что в «сухонькой старушке в парике» трудно узнать Пугачеву.

Ранее мы писали о том, что Никита Джигурда призвал простить уехавшую из России Аллу Пугачеву. Артист заявил, что певица стала заложницей позиции Максима Галкина* и вынуждена потакать ему.

*признан иностранным агентом на территории России.