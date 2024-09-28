«Суеверия – грех»: Лолита Милявская залезла в гроб и разыграла свои похороны

Певица Лолита Милявская стала героем нового выпуска юмористического шоу «Прощай, легенда», в ходе которого согласилась разыграть свои похороны и с удовольствием позировала в гробу.

На опубликованных кадрах Лолита предстала во всем черном в вертикально установленном гробу со сложенными на груди руками. Рядом лежали букеты красных и белых цветов. При этом артистку происходящее явно забавляло, так как она не могла сдержать улыбку.

«Когда предложили сняться, просто побежала…Это настоящая прожарка! И именно в таком драматическом ключе она становится смешнее. И помните, суеверия - грех!» - написала Лолита в своем блоге.

Исполнительница хита «На Титанике» также отметила, что до нее никто из женщин на подобные эксперименты не соглашался. В связи с этим, Милявская сравнила себя с первой женщиной космонавтом Валентиной Терешковой.

В комментариях к шоу на платформе VK уже появились гневные сообщения от пользователей Сети. Шутку с похоронами оценили не многие, однако нашлись и те, кто похвалил Лолиту за смелость и юмор.

«Эту можно сразу закапывать», - отметил один из комментаторов.