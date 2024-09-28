«Нести ответственность за это не хочет»: Лолита резко высказалась об отмененных во время тура концертах

Лолита Милявская резко высказалась об отмененных концертах во время ее тура.

Певица в своем блоге записала видео-обращение своим поклонникам, где она благодарит их за посещение ее сольных выступлений. Также Лолита призналась, что впечатлилась от этого тура. Однако не все прошло так гладко, как планировалась.

Артистка призналась, что к отмененному концерту в Ростове добавилось и сорванное выступление в городе Раменское. Администрация обратилась к Лолите с этой новостью, но никаких причин и доводов от них не было предоставлено. Исполнительница хита «Раневская» призналась, что будет продолжать разбираться в данной ситуации и сделает все, чтобы справедливость восторжествовала в ближайшее время и чтобы люди, которые безосновательно отменили ее концерты, взяли на себя ответственность.

«Замечательно прошел тур... Из не самого приятного, конечно же, это Ростов. Сейчас к Ростову добавился город Раменское, Подмосковье. Там единолично тоже какой-то мужик принял решение об отмене концерта. Ему, собственно, плевать на то, что люди покупали билеты, что со всех удерживают процент, он, конечно, нести ответственность за это не хочет», — заявила артистка у себя в блоге.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита Милявская могла погибнуть в кафе поклонника после концерта.