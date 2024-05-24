«Суеверия – это очень интересно»: певица Акула хочет отпраздновать 40-летие

Певица Акула заявила, что хочет отпраздновать свой 40-летний юбилей на концерте. При этом звезду не смущают суеверия. Об этом она рассказала в интервью Леди Mail.ru.

Популярная в 90-х исполнительница хита «Кислотный DJ» Оксана Почепа, которая выступает под псевдонимом Акула, высказалась о том, как хочет отметить день рождения. Перед особенным днем она порассуждала о жизни.

«Никогда не сожалей о прошлом и никогда не бойся будущего, надо жить здесь и сейчас – это очень важно. Конечно, моя жизнь сегодня – результат многих проб и ошибок, но это сделало меня той, которую вы видите на сцене, экране, в жизни», – поделилась артистка.

Есть примета, что 40-летие именинник не должен праздновать. Но певица убеждена, что нужно верить своим ощущениям, а не тому, что говорят. Она привела в пример «черную кошку», которую в разных странах считают символом удачи и неудачи.

«Поэтому суеверия – это очень интересно, но верить в них серьезно, думаю, не стоит. Верьте своим внутренним ощущениям и делайте так, как чувствуете, а не как велит «черный кот», – высказалась звезда.

Акула призналась, что мечтает провести этот день под эгидой хорошего настроения. Чтобы рядом были близкие, друзья, а лучше еще и поклонники. По поводу подарков артистка заявила, что полезные и функциональные презенты будут лучше дорогих.

«Отметить день рождения хочу традиционно – на любимой работе, на сцене», – добавила она.

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