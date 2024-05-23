Актриса Светлана Пермякова призналась, что у нее появился возлюбленный. Об этом она рассказала в интервью Леди Mail.ru.

Звезда «Интернов» Светлана Пермякова только один раз была в официальном браке — в 2008 году она вышла замуж за Евгения Бодрова, их союз просуществовал всего месяц. С тех пор актриса тщательно скрывает свою личную жизнь.

По словам звезды, сейчас ее сердце занято.

«Любимый человек есть, но вместе мы не живем. Пока у нас отношения больше по переписке. Я, если честно, пока не готова кого-то пускать в свою жизнь. Общаемся — и хорошо», — рассказала она.

Пермякова добавила, что не знает, перейдет ли их общение из онлайна в оффлайн.

«Обольщаться сильно не хочется — не факт, что в реальности у нас все получится. Я сейчас уже в таком возрасте и статусе, что слова мне не нужны, больше обращаю внимание на действия», — заявила актриса.

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