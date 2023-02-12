«Сует в камеру свои сдобные прелести»: Агата Муцениеце без штанов потрясла очередной выходкой

С момента развода с актером Павлом Прилучным Агата Муцениеце активно занялась своим телом. Актриса начала тщательно заниматься спортом и бросила силы в карьеру.

В своем блоге Муцениеце показала подписчикам, как качает пресс, находясь с гостинице. Вероятно, чтобы было легче, артистка сняла штаны и качала пресс в стрингах и короткой футболке. Упражнения были запечатлены на камеру.

Впечатление поклонников было сумбурным. Один из комментаторов на пикантное видео написал: «Опять сует в камеру свои сдобные прелести, негодница».

Ранее мы писали, что Агата Муцениеце удивила всех неожиданным фактом из личной жизни.