12:31, 12 февраля 2023
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«Сует в камеру свои сдобные прелести»: Агата Муцениеце без штанов потрясла очередной выходкой
Агата Муцениеце показала округлые формы.
Фото: Starface
С момента развода с актером Павлом Прилучным Агата Муцениеце активно занялась своим телом. Актриса начала тщательно заниматься спортом и бросила силы в карьеру.
В своем блоге Муцениеце показала подписчикам, как качает пресс, находясь с гостинице. Вероятно, чтобы было легче, артистка сняла штаны и качала пресс в стрингах и короткой футболке. Упражнения были запечатлены на камеру.
Впечатление поклонников было сумбурным. Один из комментаторов на пикантное видео написал: «Опять сует в камеру свои сдобные прелести, негодница».
Ранее мы писали, что Агата Муцениеце удивила всех неожиданным фактом из личной жизни.
Источник фото:Starface
Источник:7 дней
Автор:Галина СьюТеги: