Судья «Модного приговора» Лилия Рах рассказала о муже абьюзере. Об этом она сообщила в интервью «Антенне-Телесемь».

Новая ведущая шоу «Модный приговор» Лилия Рах дважды была замужем, но оба брака оказались неудачными. По словам стилиста, первый супруг не дотягивал до ее уровня.

«Он хороший человек, но, наверное, в какой-то момент я убежала вперед, а он остался на том же месте», — рассказала она.

А вот второй брак оказался куда хуже первого. Рах призналась, что стала жертвой абьюза со стороны супруга.

«Чем больше я поднималась в бизнесе, в работе, чем больше меня окружало любви человеческой, тем негативнее это действовало на абьюзера. Это его так возбуждало… Это был повод уничтожать меня. Да, дошло и до физического воздействия», — вспомнила она.

Стилист рассказала, что пыталась исправить мужа и терпела несколько лет абьюзивные отношения, но вскоре подала на развод.

Ранее мы писали о том, что певица Татьяна Буланова назвала отношения с Радимовым абьюзивными.