Суды и проблемы с жилплощадью: с какими трудностями живет дочь покойной Юлии Началовой

В 2019 году не стало обворожительной певицы Юлии Началовой. После ее смерти все внимание поклонников и прессы устремилось к ее дочери Вере Алдониной. Сейчас девушке всего 16 лет, но она уже пережила много неприятностей.

Девочка столкнулась со слухами и обсуждениями, касающимися смерти ее матери. А потом все начали говорить о суде с бывшим бойфрендом артистки, хоккеистом Александром Фроловым.

Напомним, что отец Веры Евгений Алдонин оставил им с Юлией после развода шикарную квартиру. СМИ пишут, что певице нужны были деньги, поэтому она заняла у Фролова 20 миллионов рублей. В счет долга женщина переписала на него половину прав на жилье.

После смерти знаменитости мужчина не собирался оставлять наследнице Началовой квартиру, а потребовал свою долю. Сторона артистки проиграла суд. Недвижимость решили продать, чтобы разделить средства. Но больше года никто так и не покупает роскошные апартаменты Юлии.

Сейчас звездная наследница живет с бабушкой и дедушкой, а также прекрасно общается с семьей отца. Вера до сих пор не может смириться с утратой и говорит, что все вокруг напоминает о маме. СМИ пишут, что девочка нашла карту желаний певицы. Началова мечтала о любящем мужчине, большом доме и сыне.

Ранее мы писали о том, как исполнительница предчувствовала свою смерть и даже летала в Израиль по святым местам.