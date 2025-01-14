Янис Тимма просил первую жену отказаться от его фамилии: известна причина

Первая жена покойного латвийского баскетболиста Яниса Тиммы заявила, что Анна Седокова после свадьбы не хотела брать фамилию молодого мужа. По словам Саны Оша, экс-солистка «ВИА Гра» вела войну не только против нее, но и против их маленького сына Кристиана.

«Я действительно могла бы написать книгу обо всем, что испытала... Заблокирована, разблокирована... Звонить можно только в тот момент, когда один. Прошло три года, и вдруг приходит сообщение о том, что нам мешает общая фамилия», - разоткровенничалась Оша в своем блоге.

По ее версии, Седокова заявила Тимме, что не хочет носить одну фамилию с бывшей женой. В итоге Сана сменила фамилию, но паспортные данные Седоковой остались прежними.

«Вы испытывали что-нибудь подобное, когда бывший муж говорит, что его новая жена не хочет брать его фамилию, потому что это связь с бывшей женой?» — задалась вопросом Сана.

Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал, чтобы наладить отношения с певицей. 27 декабря состоялось прощание с баскетболистом в Рижском крематории.

Ранее проживающий в США блогер Марк Пугачев, называющий себя другом Яниса Тиммы, заявил, что Анна Седокова запрещала спортсмену общаться с родителями и ребенком от первого брака.