Судмедэкспертиза не завершена: в деле о смерти экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы появились новые детали

Расследование смерти бывшего мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы все еще не завершено. Представляющая семью баскетболиста юрист Екатерина Гордон заявила, что по данному делу проводится посмертная психолого- психиатрическая экспертиза. Об этом сообщается в Telegram-канале «Гордон и сыновья».

По информации источника, судмедэкспертиза еще не завершена, также проводится психолого-психиатрическая работа по делу о гибели Яниса Тиммы. Кроме того, правоохранителям предстоит изучить содержимое телефона спортсмена.

«Новости по делу Яниса Тиммы. В настоящее время все еще проводится судебно-медицинская экспертиза (не верьте в ложные публикации в СМИ о том, что она окончена), также проводится посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. Также, по нашему ходатайству, заявлена и проводится техническая экспертиза телефона. Ждем результатов», — говорится в сообщении представителей юридической компании Екатерины Гордон.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года в возрасте 32 лет. Тело баскетболиста нашли в одном из хостелов в центре Москвы. Сообщалось, что рядом с погибшим был найден его телефон, на заставке которого оставлена фраза: «Позвоните Анне». Родные и друзья спортсмена не верят в то, что он мог наложить на себя руки. Сообщалось, что незадолго до трагедии экс-супруг Анны Седоковой собирался сделать себе российское гражданство и был полон планов на будущее.

После смерти баскетболиста многие стали открыто обвинять певицу, ушедшую в тень после случившегося, в причастности к гибели бывшего мужа. Так, друг Яниса Тиммы Марк Пугачев утверждал, что Анна Седокова не любила супруга и преследовала лишь материальную выгоду от отношений с ним.

Ранее мы писали о том, что друг Яниса Тиммы в очередной раз «обрушился» на Анну Седокову с обвинениями. Марк Пугачев заявил, что артистка под разными предлогами не хотела отдавать тело бывшего мужа.