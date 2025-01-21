«Под разными предлогами не отдавала тело»: друг Тиммы обвинил Седокову во лжи

Друг Яниса Тиммы заявил, что Анна Седокова под разными предлогами не хотела отдавать тело бывшего мужа. Марк Пугачев в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале высказался о смерти спортсмена и пояснил, о чем разговаривал с его сестрой.

Общественность до сих пор обсуждает смерть Яниса Тиммы. Все указывало на то, что он покончил с собой, но друзья не уверены в этом. Они подозревают, что в деле мог быть криминальный след.

В студии шоу вышли на связь с Марком Пугачевым, который живет в Майами. Он рассказал о некрасивом поведении Анны Седоковой. Мужчина упомянул в разговоре сестру Яниса Лельду.

«Вы знаете, что Аня Седокова не хотела отдавать тело для транспортировки в Латвию? Не хотела под любым предлогом! Лельде где-то упомянула, что Анна якобы помогла деньгами. Потом я спросил у нее: «Зачем ты сказала про помощь Ани?» И услышал в ответ: «Я просто хотела забрать тело и похоронить в Риге», – цитирует Марка StarHit.

Друг Яниса добавил, что тело до сих пор не похоронено и даже не кремировано, а находится на экспертизе.

Напомним, что в СМИ была информация о помощи Седоковой в организации похорон и сумме, которую она отправила на это. Но Пугачев говорит, что такого не было.

Ранее мы писали о том, что Анну Седокову выписали из клиники после нервного срыва. Она уже якобы готовится к гастролям.