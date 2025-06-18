Судимый любовник и пакет cо странным порошком: появились новые детали смерти участницы «Дома-2» Кристины Белой

Журналист Светлана Свечкарева, которая проводит собственное расследование гибели экс-участницы «Дома-2» Кристины Белой, в эфире Первого канала поделилась своим взглядом на некоторые обстоятельства дела. По мнению гостьи программы «Пусть говорят» в случившемся инциденте много нестыковок.

Напомним, что 30 мая этого года звезда реалити-шоу была найдена мертвой на съемной квартире в небольшом городке недалеко от Челябинска. По версии следствия, Кристина пришла домой, неудачно упала в ванной, ударилась головой и скончалась от полученной травмы. Однако странная смерть девушки до сих пор вызывает много вопросов.

По словам Свечкаревой, на момент смерти девушки в квартире вместе с ней находился некий ее старый знакомый, который ранее уже был судим. 26-летний мужчина был давно в нее влюблен и воспользовался поводом, когда она вернулась в Челябинскую область, отметила журналист.

«За плечами у него уже две тяжелые статьи. Одна из них 105-я, то есть он голыми руками забил приятеля и отсидел 6 лет за это. Также избил девушку, которая оказалась от его знаков внимания — ему дали за это 116-ю [статью]», — рассказала она в эфире Первого канала.

Более того, по некоторым данным, когда на место приехали оперативники, молодой человек пребывал в состоянии измененного сознания.

Однако, как только команда журналистки начала расследование, о нем как будто все резко забыли, его имя нигде не всплывало. С ним связывались только на условиях полной анонимности. Все это наводит на мысль о наличии у парня серьезных связей в криминальных кругах, отметила Светлана.

Кроме того, ей кажется подозрительным и то, что Кристину нашли в ванной, где было много воды, а одна часть ее тела свисала на пол.

«Также там нашли пакет с неустановленным порошком и черный скотч», — заявила Светлана.

Ранее мы писали о том, как возлюбленный погибшей Кристины Белой не смог купить розы на ее похороны.