Судилась с врачами после смерти мужа: что известно об адвокате Прилучного Оксане Даниеловой

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова несколько лет назад потеряла мужа и судилась с врачами. Ее супруг был предпринимателем – юрист уверена, что мужчина умер «по причине циничного бездействия» медиков.

О смерти мужа Даниеловой написал Telegram-канал «Светский хроник». Источник опубликовал ее фото с супругом.

Отмечается, что в 2020 году муж Даниеловой попал в больницу в Санкт-Петербурге, но оттуда не вышел. Позже в память о муже адвокат создала свой юридический центр защиты прав пациентов, его назвали именем Алексея Даниелова.

Telegram-канал утверждает, что Даниелова судилась с врачами, ей удалось что-то получить, однако решение суда осталось неопубликованным. Юридический центр, как пишет источник, «уже как будто не работает».

Ранее Даниелова рассказывала о подаче заявления о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении актрисы Агаты Муцениеце. Адвокат отмечала, что она является «инициатором и агрессором» в данном случае, но не Павел Прилучный.