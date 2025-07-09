«Инициатор и агрессор я»: адвокат Прилучного заявила, что сама подписала заявление о клевете против Муцениеце

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова назвала себя инициатором заявления о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении Агаты Муцениеце. Она призналась, что сама подписала заявление, а позиция подзащитного «вынужденная».

Даниелова отметила: СМИ перепутали, написав, что Прилучный подал исковое заявление. В данном случае речь идет о заявлении о возбуждении уголовного дела.

«Сразу скажу: заявление подписано непосредственно мной, не Павлом. У него довольно вынужденная позиция в данном конкретном случае, поэтому, к сожалению, инициатор и агрессор — непосредственно я», - сказала Даниелова. Ее слова приводит Super.ru.

Также адвокат сообщила, что новых попыток увидеться с сыном Агата не предпринимала. Однако когда мама пишет Тимофею, он отвечает.

Судебное следствие по делу о том, с кем будет проживать ребенок, завершено. Вердикт вынесут в конце июля.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Муцениеце и аккордеонист Петр Дранга живут вместе, хотя у них бывают ссоры на почве хейта и возлюбленным «непросто».