«Судьи должны»: недавно родившая Тодоренко надеялась на поблажки в «Ледниковом периоде»

Телеведущая Регина Тодоренко в июне этого года родила второго сына, но не осталась в декрете, а сразу побежала работать, сниматься и участвовать в различных шоу. Многие удивлены, что молодой маме удается совмещать столько дел. Сама она признается, что во время участия в шоу «Ледниковый период» надеялась на поблажки со стороны судей.

Перед съемками знаменитость была уверена, что к ней будут относиться иначе, ведь она недавно стала мамой. За время участия в проекте Регина часто жаловалась поклонникам, как ей тяжело. У нее была огромная усталость и травмы.

«Я думала, что судьи должны дать мне поблажку или быть более снисходительными, ведь я только родила», — заявила звезда в беседе с «Телепрограммой».

Но после Тодоренко смирилась с мыслью, что не должна получать высокие оценки только из-за недавнего рождения ребенка. Сейчас для нее главными являются «опыт и память».

«Это ведь был мой выбор, никто не заставлял», — подытожила теледива.

Ранее мы писали о том, как Регина Тодоренко чуть не разбилась на льду. Артистка рассказала, что перед последним номером была готова попрощаться с жизнью. У них с партнером была запланирована очень сложная поддержка.