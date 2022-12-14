Регина Тодоренко чуть не разбилась на льду: «Нога синяя и отекла»

Недавно родившая Регина Тодоренко поражает своей продуктивностью. Телеведущая записывает треки, снимается в сериалах и телевизионных проектах, посещает светские вечеринки и при этом успевает проводить время с маленькими сыновьями. Правда, совмещение карьеры и материнства дается ей не просто. На протяжении нескольких месяцев артистка участвовала в шоу Первого канала «Ледниковый период», из-за которого часто находилась в стрессе. Но на съемках и тренировках проекта пострадало не только ментальное, но и физическое здоровье Регины.

Тодоренко рассказала, что перед последним номером была готова попрощаться с жизнью. Дело в том, что они с партнером решили сделать опасную высокую поддержку, из-за которой она чуть не разбила себе голову. По словам Регины, они около недели тренировались в зале в кроссовках, а на льду они ее сделали за один день до выступления.

«Каждый генеральный прогон я теряла по 500 г – сильный стресс, я нервничала и волновалась. И то ли потому, что я стала легче, то ли потому, что стала сильнее, прыгнула так, что в воздухе сделала сальто. Если бы не Саша, меня бы увезла скорая помощь», - поделилась Регина Тодоренко.

Телеведущая до сих пор не понимает, как ей удалось сохранить лицо в тот момент. Осознание, что она могла разбиться, пришло к ней намного позже, когда ее нога посинела и отекла. Но сейчас она уже постепенно проходит.

Ранее Регину Тодоренко поклонники раскритиковали за страстный поцелуй в шоу с Александром Энбертом.