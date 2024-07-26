Судебные приставы закрыли исполнительное производство в отношении Насти Ивлеевой

Судебные приставы закрыли исполнительное производство в отношении блогера Насти Ивлеевой. Она закрыла долг, и с имущества сняли арест.

О закрытии ИП приставами сообщает ИА Регнум.

Исполнительного производства больше нет в банке данных ФСПП России.

Собеседник агентства рассказал: «33-летняя налогоплательщица погасила основной долг в размере 11 300 000 рублей после того, как на её имущество был наложен арест. Кроме того, ещё один долг в размере 9 650 000 рублей также был погашен до передачи исполнительных документов в ФССП».

Напомним, долг блогера составлял почти 21 млн рублей. Исполнительное производство было открыто 27 июня.

Ранее сообщалось, что Ивлеевой наложили запрет на выезд за границу. Кроме того, были наложены ограничения на иномарку «Ламборгини», купленную в 2023 году в кредит. Известно, что машина обошлась ей в 40 млн рублей, кредит был взят на 7 лет. За год машина 72 раза нарушала правила, штрафы за это превысили 100 тыс. рублей. Однако Ивлеева оплатила их.