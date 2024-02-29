Судебные приставы разыскивают бывшего мужа Пелагеи Ивана Телегина из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Хоккеист Иван Телегин с 2016 по 2020 год был женат на певице Пелагее. В браке у супругов родилась дочь Таисия. После развода бывшие возлюбленные судились из-за алиментов. Так, Телегин просил уменьшить их размер до 25% от официального дохода. В итоге суд удовлетворил эту просьбу в 2022 году.

Однако теперь у Телегина появились новые финансовые проблемы. Как сообщают журналисты, судебные приставы завели в отношении экс-супруга певицы исполнительный лист. С Телегина намерены взыскать 61,4 миллиона рублей. Сумму начислили за «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

Кроме того, хоккеист должен оплатить исполнительский сбор в размере 5,1 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что ресторан Егора Крида и Тимати Gucci Cafe задолжал 205 тысяч рублей перед ФНС.