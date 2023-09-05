Судебные приставы планируют взыскать с рэпера Басты полтора миллиона рублей

Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении рэпера Басты. Он должен выплатить долг в размере почти полутора миллиона рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник».

Согласно опубликованной им информации, производство открыто 29 августа. В документе указана задолженность в размере 1 млн 449 тыс. 508,48 рублей.

Она сформировалась за просрочку арендной платы.

Указывается, что ювелирный дом Saint Bones торговал расческами стоимостью 75 тыс. рублей, браслетами по 120 тыс. и часами с рубинами за 360 тыс.

Ранее Баста сообщил, что восемь лет назад приобрел квартиру стоимостью 40-50 млн рублей. Недвижимость покупалась на этапе строительства. Площадь квартиры – 200 квадратных метров. За ремонт отвечала супруга, она же выбирала мебель.