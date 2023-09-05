Судебные приставы планируют взыскать с рэпера Басты полтора миллиона рублей
«Светский хроник»: приставы должны взыскать с рэпера Басты 1,5 млн рублей.
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Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении рэпера Басты. Он должен выплатить долг в размере почти полутора миллиона рублей.
Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник».
Согласно опубликованной им информации, производство открыто 29 августа. В документе указана задолженность в размере 1 млн 449 тыс. 508,48 рублей.
Она сформировалась за просрочку арендной платы.
Указывается, что ювелирный дом Saint Bones торговал расческами стоимостью 75 тыс. рублей, браслетами по 120 тыс. и часами с рубинами за 360 тыс.
Ранее Баста сообщил, что восемь лет назад приобрел квартиру стоимостью 40-50 млн рублей. Недвижимость покупалась на этапе строительства. Площадь квартиры – 200 квадратных метров. За ремонт отвечала супруга, она же выбирала мебель.