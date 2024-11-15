Судебные приставы объявили в розыск певца Филиппа Киркорова: известна причина

Судебные приставы объявили в розыск певца Филиппа Киркорова из-за 31 неоплаченного штрафа на его люксовый автомобиль Rolls-Royce.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, оказалось, что водитель исполнителя хита «Цвет настроения синий» любит нарушать правила дорожного движения (ПДД). С декабря 2023 года он неоднократно превышал скорость, нарушал требования разметки и парковался в неположенных местах.

В итоге сумма штрафов превысила 24 тысячи рублей, которые Киркоров так и не оплатил. Приставы открыли исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия с Rolls-Royce.

При этом сам артист за руль никогда не садится – он предпочитает ездить сзади, а вперед сажает водителя и охранника.

Ранее сообщалось, что отец артиста Бедрос Киркоров получил несколько штрафов за нарушение ПДД, и ему даже грозил арест на 15 суток. Как выяснилось, свой Lexus 92-летний Бедрос передал волонтерам, чтобы они доставляли гуманитарную помощь в зону СВО и в Курскую область.