Судебные приставы не могут найти Инстасамку из-за прописки в подмосковной деревне

Судебные приставы не могут найти популярную рэп-певицу Дарью Еропкину, известную как Инстасамка, чтобы вручить ей извещение о неуплате штрафов за неправильную парковку. Об этом стало известно mk.ru.

Проблема состоит в том, что формально 25-летняя исполнительница проживает в деревне Покров Чеховского городского округа. Очевидно, что артистка не живет по месту прописки, однако приставы не особо утруждались ее поисками и просто вернули извещение обратно. Это противоречит положениям Правил об оказании услуг почтовой связи.

Летом этого года выяснилось, что Еропкина упорно не оплачивает штрафы, выписанные ей Московской автодорожной инспекцией. На нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.25 КоАП («Уклонение от исполнения административного наказания»). Однако вручить ей постановление так и не удалось.

Если попытки найти поп-диву не увенчаются успехом, Инстасамке грозит административное наказание, вплоть до ареста на 15 суток.

Ранее сообщалось, что на певицу Инстасамку подали в суд за пожар в квартире на Тверском бульваре.