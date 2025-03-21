Судебные приставы наложили арест на имущество мужа певицы Елены Темниковой

Судебные приставы наложили арест на имущество супруга экс-солистки группы Serebro Елены Темниковой. Об этом пишет Super.

Известно, что артистка с 2014 года состоит в браке с бизнесменом Дмитрием Сергеевым. Он родился в Новосибирске, позднее переехал в Москву и в начале 2000-х вместе с партнерами основал холдинг Next Media Group (NMG), который занимался разработкой, лицензированием и дистрибуцией цифрового контента. В 2009 году выручка компании составила почти 26 млн рублей, однако уже в 2012-м, по данным источника, юридическое лицо ООО «Некст Медиа Групп», на которое была зарегистрирована NMG, было ликвидировано по неизвестным причинам.

Аналогичная судьба вскоре настигла и другие активы предпринимателя. В 2011 году он с партнером запустил маркетинговое агентство Next Media Management. По данным СПАРК-Интерфакс, с 2018 года оно не приносило прибыль и было ликвидировано в 2022-м. В том же году из-за финансовых проблем были закрыты еще два бизнеса мужчины: цифровая платформа Tabletopia и компания «Квадрум», которая вела деятельность в сфере вложения в ценные бумаги.

Сейчас муж Темниковой владеет долей 1,86% в ООО «НМ». Компания была зарегистрирована в 2011 году и занимается разработкой программного обеспечения. За 2023 год, согласно СПАРК-Интерфакс, ее выручка составила 87,7 млн рублей, а чистая прибыль — 22,6 млн рублей.

При этом выяснилось, что на имущество предпринимателя наложили арест из-за неуплаты кредитов. По данным сайта города Новосибирска, откуда родом Дмитрий, значится неуплата кредитов, из-за чего банк в 2023 году подал три иска с требованием взыскать задолженность.

Предполагается, что супруг певицы постепенно избавляется от долгов. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, в феврале 2025-го мужчина погасил часть задолженности в размере почти 800 тысяч рублей. Однако другой займ в размере 870 тысяч рублей за ним по-прежнему числится. Также сохраняется долг перед Федеральной налоговой службой, которой Сергеев должен выплатить 124 тысячи рублей.

Ранее у певца Эмина Агаларова нашли долги перед налоговой на десятки тысяч рублей.