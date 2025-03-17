У Эмина Агаларова нашли долги перед налоговой на десятки тысяч рублей

Российский певец и предприниматель Эмин Агаларов задолжал налоговой 73 тыс. рублей. Об этом узнал Telegram-канал «Звездач».

Как уточняется, долг числится за рестораном ООО «Нимэ-9».

«Выручка компании за 2023 год, к слову, составляла 113 миллионов рублей, прибыль — 14 миллионов. Но, видимо, у нас просто мышление не такое денежное», — сказано в материале канала.

Ранее мы писали о том, что продюсер Максим Фадеев и Эмин Агаларов потеряли 65 млн рублей на детском ресторане. Также выяснилось, что за время существования заведения в суд с исками против управляющей им фирмы обращались несколько раз. Журналисты установили, что с 2019 года с компании взыскали более 800 тысяч рублей.