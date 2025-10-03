Судебное заседание состоится 28 октября: бывшая жена Константина Ивлева подала иск к шеф-повару из-за алиментов
© Starface.ru
Тушинский суд Москвы рассмотрит иск бывшей жены знаменитого шеф-повара Константина Ивлева. Заседание должно будет состояться 28 октября, передает РИА Новости со ссылкой на дворец правосудия.
Какие именно требования содержаться в исковом заявлении, пока не известно. Из открытых источников лишь следует, что экс-супруга Ивлеева хочет изменить соглашение об уплате алиментов.
Telegram-канал Сапа пишет, что Мария Ивлева, у которой есть 11-летняя дочь от шеф-повара, хочет добиться взыскания большей суммы. Женщина считает, что Ивлев скрывает свои реальные доходы.
Ранее сообщалось, что с актера Игоря Петренко взыскивают более 1,3 млн рублей. В отношении звезды отечественного кинематографа открыто 4 исполнительных производства, одно из которых связано с неоплаченными алиментами.