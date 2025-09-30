Открыли 4 исполнительных производства: с Игоря Петренко взыскивают более 1,3 млн рублей

Актером Игорем Петренко занялись судебные приставы. Они в принудительном порядке взыскивают с него более 1,3 млн рублей — преимущественно речь идет о неоплаченных алиментах.

В отношении знаменитости открыли 4 исполнительных производства, пишет ТАСС со ссылкой на судебные и другие материалы. Одно из них, как указано в документах, касается неуплаты алиментов. Именно здесь фигурирует сумма в 1,3 млн рублей.

Остальные производства связаны с долгами по платной парковке в городе, а также с исполнительными сборами по ним. Общая сумма взыскиваемого составляет 1 330 450 рублей.

Ранее сообщалось, что Игорь Петренко вновь накопил миллионный долг по алиментам. Актер оказался должен семизначную сумму бывшей супруге Екатерине Климовой, с которой у него двое общих детей.