Судьбоносная встреча: Волочкова рассказала, как незнакомец помог ей победить в конкурсе

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как незнакомец купил ей билеты до Киева, об этом сообщает Пятый канал.

Сегодня имя Анастасии Волочковой знают все, но так было не всегда. В 1996 году она столкнулась с трудностями, когда будущую приму Большого театра еще мало кто знал. Волочкова вспомнила, как она с мамой стояла в очереди в кассу за авиабилетами. 20-летняя Анастасия должна была лететь в Киев на важный балетный конкурс.

«На тот момент денег, чтобы купить билет на конкурс, у меня не было. Помню, как моя мама стояла в очереди в кассу авиакомпании и спрашивала у сотрудниц, есть ли скидки для артистов», — рассказала она.

Волочкова вспомнила, что тогда ей помог незнакомец, стоявший позади. Мужчина оплатил билеты до Киева ей и матери. Балерина до сих пор не знает имени того, кто протянул руку помощи.

«Один человек стоял за моей мамой, он услышал эту историю, достал деньги и заплатил за оба билета. Мы и по сегодняшний день не знаем фамилии этого человека. Может быть он услышит эту историю и будет знать, что он не зря такое пожертвование сделал», — объяснила Анастасия.