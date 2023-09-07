Обнаружены долги: Анастасия Волочкова может оказаться в черном списке налоговой

У скандально известной балерины Анастасии Волочковой обнаружились долги. Выяснилось, что она не выплатила налоговой около 61 тысячи рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Звездач».

По информации источника, экс-прима Большого театра не оплатила налог на участок, расположенный на Рублевке. Примечательно, что именно там она сейчас и проживает. Из-за этого служба подала на артистку иск в суд. Точная сумма ее задолженности - 61 тысяча 240 рублей 77 копеек.

Сама Волочкова пока эту ситуацию никак не прокомментировала и не дала ни подтверждений, ни опровержений.

К слову, Анастасия довольно часто попадает в различные скандалы. Поклонники возмущаются не только поведением танцовщицы, но и ее внешним видом. Например, 1 сентября она пришла на школьную линейку к дочери своей домработницы в откровенном образе. На ней были узкие брюки и обтягивающий топ, который многие назвали нижним бельем.

Ранее Анастасия Волочкова показала фото прислуги и смутила своих подписчиков.