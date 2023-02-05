16:00, 05 февраля 2023
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Судьба замка не решена: позволит ли Пугачева снимать клип в своем особняке?
Музыкант Михаил Лисов планирует снять клип в выставленном на продажу особняке Аллы Пугачевой.
Фото: freepik
Михаил Лисов, ныне являющийся гитаристом коллектива «ЯМОРЕ», рассказал, где планирует снимать клип.
Продолжительное время группа искала локацию для съемок нового клипа, но ничего не подходило. Узнав, что замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь выставлен на продажу, музыканты загорелись идеей.
Лисов признался, что уже общался с посредниками Пугачевой. Окончательное решение пока не поступило. Однако задумка передать Пугачевой «привет» по видеосвязи в начале клипа была запрещена.
Ранее мы писали, что Аллу Пугачеву лишили российской пенсии в 660 тысяч рублей.
Источник фото:freepik
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги:
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