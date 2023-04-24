Судьба шоу еще не решена: Александр Гудков раскрыл правду о возращении «Вечернего Урганта»

Шоу «Вечерний Ургант» уже больше года не появлялось в эфире. Как и многие другие развлекательные передачи Первого канала, оно было поставлено на «стоп». За все это время возникало немало слухов по поводу возвращения проекта, но еще ни одни не получили официального подтверждения.

Ни руководство канала, ни сам Иван однозначно о закрытии шоу не говорили. При этом в Сети неоднократно публиковались фотографии, как со съемочной площадки убирают декорации. Недавно же Ургант неожиданно намекнул на то, что его авторская программа все-таки вновь появится в эфире. На премьере фильма «Вызов» он сообщил журналистам, что обязательно вернется на Первый.

Как оказалось, такого мнения придерживается и коллега Ивана Александр Гудков. Юморист многие годы работал в команде «Вечернего Урганта», и он уверен, что продолжит это делать. Однако, когда именно они вновь начнут трудиться над проектом, комик пока сказать не смог.

«Шоу не закрыто. Долбиться надо. Надо долбить в одно и то же место, оно будет все тоньше, тоньше и тоньше. Тогда все получится. Я уверен», - заявил Гудков изданию «StarHit».

Отметим, что недавно стала известна судьба телевикторины «Кто хочет стать миллионером?». Программа вновь появится в эфире, но в обновленном формате. Также руководству канала пришлось заменить ведущего на ведущую.