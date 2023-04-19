«Собирался на важную встречу с Эрнстом»: попавший в ДТП Дмитрий Дибров лишился работы

18 апреля стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве. В его автомобиль въехал полицейский микроавтобус. К счастью, артист не пострадал, и повреждения остались только на машине. Однако, как выяснилось, это было не единственное потрясение для него в этот день.

Супруга Диброва, вышедшая на связь после ДТП, призналась, что ее муж был на «нервяке». Дело в том, что он ехал как раз на встречу с Константином Эрнстом, с которым у него должен был состояться важный разговор.

«Дима собирался на очень важную встречу к Константину Львовичу Эрнсту. Перед выездом некоторое время он не мог выехать, потому что машину ему заставил наш водитель», - объяснила Полина.

При этом она не стала уточнять, что именно собирался обсуждать ее муж с руководством Первого канала. Но скорее всего, должна была затрагиваться тема будущего шоу «Кто хочет стать миллионером?». Несколько дней назад появилась информация, что проект после длительной паузы вернется в эфир, только в обновленном формате и с совсем другим ведущим. И сегодня эту информацию, наконец, подтвердили.

Новый выпуск программы выйдет уже 29 апреля. Пока все еще неясно, кто занял место Диброва, но по предварительной информации, это может быть Юлианна Караулова. Выбор на певицу пал неслучайно, так как с Первым каналом ей явно везет. Она участвовала в «Фабрике звезд», «Фантастике», «Кто хочет стать миллионером?», а также в «Русском ниндзя». Однако пока ни руководство канала, ни сама артистка эти слухи не прокомментировали.

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