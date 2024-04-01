«Судьба певицы будет зависеть от лингвистов»: адвокат Жорин высказался о проверке СКР в отношении Манижи

Вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении певицы Манижи будет зависеть от результатов лингвистической экспертизы. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

Его комментарий приводит NEWS.ru.

«По сути, от лингвистов будет зависеть судьба певицы», - сказал Жорин.

Адвокат отметил, что тема теракта является «очень чувствительной» как для общества, так и ведомств. Любые заявления, тем более публичных людей, требуют деликатной формулировки и не должны допускать других трактовок. При этом важно не только то, что человек хотел сказать, но и то, «как это выглядело со стороны». В связи с проверкой певицы Манижи вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться по результатам лингвистической экспертизы.

Жорин обратил внимание знаменитостей на то, что им следует выверять слова, комментируя что-либо, или не высказываться вовсе.

«Следственный комитет, как мы видим, молниеносно реагирует на заявления, которые звучат неоднозначно», - заключил адвокат.

Напомним, инициатором обращения в СКР стал адвокат Александр Карабанов. Он увидел в словах Манижи, произнесенных на видео в соцсетях, сострадание к террористам и поддержку.