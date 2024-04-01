«Оказывает сострадание к террористам»: адвокат Карабанов объяснил, зачем попросил СК проверить Манижу

Юрист Александр Карабанов объяснил, зачем обратился в Следственный комитет России с просьбой проверить певицу Манижу. Он заметил в ее словах в соцсетях сострадание к террористам из «Крокуса».

Комментарий Карабанова приводит телеканал «360».

Адвокат выслушал обращение Манижи в соцсетях и пришел к следующему выводу: «… Я услышал о том, что она оказывает некое сострадание к террористам. Соответственно, там, где есть сострадание, есть и поддержка».

Он отметил, что такие люди, как Манижа, влияют на общественное мнение. Его инициатива направлена на то, «чтобы они думали, что говорят». В противном случае слова могут привести к определенной реакции в обществе.

Карабанов добавил, что по его обращению проведут доследственную проверку. Она включает лингвистическую экспертизу, которая установит, есть ли в словах Манижи одобрение и поддержка терроризма. Затем будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, певицу возмутило, что задержанных террористов из «Крокуса» избили. В этом исполнительница увидела проявление бесчеловечности.

Ранее мы писали, что певица Алла Пугачева извинилась под видео Манижи. Речь идет о публикации, где артистка заявила о радости за умершую 14 лет назад бабушку, которая «не проживает то, что происходит с нами и с миром».