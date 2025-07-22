«Судьба не щадила ее»: вдова Этуша рассказала о последнем диалоге с Татьяной Егоровой

Вдова Владимира Этуша рассказала о последнем диалоге с актрисой Татьяной Егоровой. Ее слова передает mk.ru.

21 июля после продолжительной болезни умерла 81-летняя Татьяна Егорова. В беседе с журналистами Елена Этуш призналась, что смерть актрисы стала для нее ударом. Елена и Владимир были близки с артисткой, она часто гостила у них в доме на Гранатном переулке. Незадолго до смерти Елена и Татьяна также договаривались о встрече: актриса обустраивала новую квартиру и приглашала приятельницу в гости.

«Я в шоке, ведь я разговаривала с Татьяной недели две-три назад. Она была бодра и строила планы. Сказала мне, что сейчас обустраивает квартиру на Кутузовском, куда переехала недавно из района Ново-Девичьего монастыря. «Приходи в гости», — звала она меня, и я пообещала, что приду», — высказалась Елена.

Вдова Этуша вспоминает об актрисе как о хорошем, деятельном человеке. По ее словам, умершая никогда не сдавалась, даже в самые тяжелые моменты жизни.

«Она была очень хорошая и деятельная женщина. Никогда не опускала руки, даже когда судьба не щадила ее», — резюмировала она.

Ранее Рената Литвинова вспомнила о съемках у режиссера Александра Митты. Актриса назвала умершего от рака Митту «неистовым» человеком.