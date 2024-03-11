«Судьба нас подтолкнула друг к другу»: Евгений и Марта Ткачук откровенно рассказали о своих отношениях

Актер Евгений Ткачук уже 10 лет счастлив с женой Мартой. Супруги признаются, что уже с первой встречи они поняли, что им суждено быть вместе. В интервью WomanHit.ru артист и журналистка рассказали о своем знакомстве, отношениях и детях.

Как признается Евгений Ткачук, они с будущей женой сразу поняли, что их знакомство судьбоносное. На первой встрече актер и журналистка отправились в кафе, в котором увидели знак того, что их отношения надолго.

«В том кафе жили попугаи-неразлучники, и мы все-таки их подсознательно восприняли как знак», — поделился Евгений Ткачук.

По словам супругов, между ними существует прочная связь, они чувствуют друг друга на расстоянии, у них схожие интересы.

«Чувствуем друг друга на тысячу процентов! Если он ударился чем-то или что-то болит — то у меня порой начинается то же самое в том же месте, иногда даже сильнее. Вкус на литературу, музыку…» — отметила Марта Ткачук.

Евгений Ткачук отметил, что с годами их отношения с супругой стали крепче.

«Здорово, что судьба нас так лихо подтолкнула друг к другу, словно и не было других вариантов. У нас как однажды возникла простая, очень внятная, органичная связь, так с тех пор и держится. С годами мы даже больше сращиваемся», — признался артист.

Напомним, Евгений и Марта Ткачук воспитывают 8-летнюю дочь Еву. Кроме того, сейчас семья готовится к пополнению — супруги ждут второго ребенка.

Ранее мы писали о том, что актер Владимир Вдовиченков сообщил о пополнении в семье.