Радостное событие: актер Вдовиченков рассказал о пополнении в семье

В декабре 2023 года актер Владимир Вдовиченков впервые стал дедушкой. У его сына Леонида родился сын Михаил. Об этом звезда «Бригады» рассказал на премьере фильма «Онегин», которая прошла в кинотеатре «Октябрь» 5 марта.

Артист долгое время держал все в тайне. Лишь накануне он решил поделиться радостным событием с журналистами.

О пополнении в семье актер узнал летом прошлого года. Вдовиченков признается: в тот момент он испытал чувство, которое сложно описать словами.

«Я не знаю, как это сказать, нет какого-то слова. Я знал, что это будет, это наша жизнь и само собой, что рано или поздно так произойдет. Но когда наступил этот момент… Не могу подобрать», — цитирует знаменитость Woman.ru.

52-летний артист добавил, что не присутствовал на родах.

Сын актера Леонид окончил Университет аэрокосмического приборостроения. Правда, он работает не по специальности. Летом 2022 года появилась новость о том, что наследник актера женится.

Вдовиченков был четыре раза в официальном браке. Его первой супругой стала Виктория Наталуха. Второй раз актер женился на Анне Коневой, которая родила ему сына Леонида. Третьей избранницей знаменитости была Наталья Давыдова. Помимо этого, актер жил в фактическом браке с Ольгой Филипповой.

С 2015 года звезда «Бригады» счастлив в браке с актрисой Еленой Лядовой. Их отношения выглядят безупречно, однако сам актер не скрывает, что в семейной жизни случаются разногласия, как, например, из-за дивана.