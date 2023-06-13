Александр Васильев устроил истерику в аэропорту Казани и проклял сотрудницу из-за бутылки

64-летний модельер Александр Васильев проклял сотрудницу аэропорта, так как ему не разрешили провезти бутылку льняного масла. Об этом сообщается на сайте StarHit.

По данным источника, знаменитость летел в Москву из Казани. В Татарстане он был на показе мод, где получил много подарков: кызылык, чак-чак и льняное масло.

Но в аэропорту сотрудница сообщила знаменитости, что по правилам нельзя перевозить жидкость в ручной клади. Женщина попросила достать масло из сумки. Но в ответ услышала проклятия.

«Когда такой знаменитой личности, как мне, люди дарят местные подарки, а вы их у меня отнимаете — пусть вам будет пусто, с сегодняшнего дня и до смерти», — воскликнул Васильев.

Разозлившийся историк моды оставил льняное масло и ушел.

«До свидания!» — сказал он на прощание.

Сотрудница аэропорта выбросила конфискованное масло в мусорное ведро. Кадры инцидента оказались в Сети.

Ранее Александр Васильев сделал шокирующее признание о наследстве Валентина Юдашкина.

Модельер Валентин Юдашкин оставил внушительный список наследства, но не все достанется семье. По словам историка моды Александра Васильева, на часть недвижимости претендуют спонсоры. Кутюрье и его жена Марина жили в загородном особняке в подмосковной Баковке. Нынешняя цена усадьбы – более 200 млн рублей. В 90-е Юдашкин приобрел там 40 соток земли, а потом арендовал еще полтора гектара.