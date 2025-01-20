«Судьба многострадальная»: Волочкова откровенно заговорила с подписчиками в день рождения

20 января празднует день рождения экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова — ей исполнилось 49 лет. В честь праздника артистка опубликовала архивное фото с мамой и сказала несколько трогательных слов в адрес близких людей.

Анастасия показала черно-белый снимок с мамой. На нем Волочкова еще маленькая, ее волосы убраны в забавные косички. Отметим, что балерина очень похожа внешне на родительницу. В подписи под постом танцовщица поблагодарила всех друзей и фанатов за поддержку.

«И именно в этот день мне хочется сказать спасибо всем, кому не безразлична моя судьба. Многострадальная. Но счастливая», — написала заслуженная артистка России.

Волочкова поблагодарила педагогов, которые дали ей знания в мире балета, родителей, зрителей, дочь, друзей, команду.

Отдельное спасибо Анастасия сказала директору и помощнице Лоле, которая стала для нее членом семьи. Балерина также призналась, что первой ей поздравила дочь Ариадна, а вторыми — Лола и котик Риччи.

Звезда не была в официальном браке. От возлюбленного Игоря Вдовина она родила дочь Ариадну. Девушка поначалу жила с матерью, а потом переехала к отцу и его новой жене.

Недавно Анастасия отдыхала на Мальдивах с молодым танцовщиком Марчелом Абаби. Накануне дня рождения звезда вернулась в Россию.