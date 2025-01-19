Анастасия Волочкова в компании молодого танцора вернулась в Россию эконом-классом

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что 25-й отпуск на Мальдивах подошел к своему завершению. Она опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена вместе со своим молодимым спутником в салоне самолета.

Танцовщица расположилась в эконом-классе, выбрав кресло у окна. Рядом сидел 26-летний танцор Марчел Абаби, и Анастасия положила ему на плечо голову. Пара укрылась одним на двоих синим пледом.

«Мы с Марчелом вернулись. Завтра встречаемся на моем дне рождения в ресторане!» —сообщила Анастасия.

Пользователи Сети поспешили оставить колкие комментарии под снимком. Они выразили сомнение в том, что роман балерины и танцора продлится долго. При этом нашлись и те, кто пожелал артистке счастья.

«А вдруг это та самая настоящая любовь?» — задалась вопросом одна из поклонниц.