НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 января 2025, 12:10
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Анастасия Волочкова в компании молодого танцора вернулась в Россию эконом-классом

Анастасия Волочкова в компании молодого танцора вернулась в Россию эконом-классом

© Dmitry Korobeynikov / East News

Балерина Анастасия Волочкова сообщила, что 25-й отпуск на Мальдивах подошел к своему завершению. Она опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена вместе со своим молодимым спутником в салоне самолета.

Танцовщица расположилась в эконом-классе, выбрав кресло у окна. Рядом сидел 26-летний танцор Марчел Абаби, и Анастасия положила ему на плечо голову. Пара укрылась одним на двоих синим пледом.

«Мы с Марчелом вернулись. Завтра встречаемся на моем дне рождения в ресторане!» —сообщила Анастасия.

Пользователи Сети поспешили оставить колкие комментарии под снимком. Они выразили сомнение в том, что роман балерины и танцора продлится долго. При этом нашлись и те, кто пожелал артистке счастья.

«А вдруг это та самая настоящая любовь?» — задалась вопросом одна из поклонниц.

Анастасия Волочкова в компании молодого танцора вернулась в Россию эконом-классом

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Анастасия Волочкова выступила с заявлением — больше она не будет проводить благотворительные концерты назло хейтерам.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Анастасия Волочкова
балерина
самолет
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