Судьба Асмус решена: Харламов выселит бывшую жену из дома

Разведенные Гарик Харламов и Кристина Асмус наделали шума на прошлой неделе, выставив личные разборки напоказ в Сети. Давно утихший конфликт вновь начал набирать обороты после высказывания комика о том, что он оставил экс-супруге «облеванный» и «обоссанный» дом. Актриса на такое смолчать не могла и решила ответить бывшему мужу в личном блоге. Так начался скандал, который вовлек и посторонних людей, а также раскрыл подробности, о которых ранее не было известно.

В ходе разборок экс-возлюбленных выяснилось, что на самом деле все это время они не разъезжались и жили в одном доме только на разных этажах. Кристина Асмус не владеет никакой недвижимостью, а Гарик Харламов отказывается покупать ей отдельное жилье. Именно поэтому они и продолжают спать под одной крышей вместе с дочерью и мамой шоумена.

С момента возникновения нового конфликта прошла уже неделя, вот только в Сети комика до сих пор не отпускают хейтеры, которые постоянно ему указывают на то, что он не содержит своего ребенка. Известный блогер Рустам Солнцем уверен, что скоро под этим давлением Харламов сорвется. По его словам, Гарик уже находится на грани и скоро отомстит бывшей жене, выставив ее за дверь.

«Сейчас он начнет ее выселять, помяните мое слово. Так просто все не обойдется. Гарик сейчас ходит и кипит каждый день, потому что всякие неумные люди и зубоскалы пишут ему всякую дрянь», - заявил Солнцев.

Отметим, что ни Гарик, ни Кристина комментариев по поводу конфликта в Сети не дают журналистам, поэтому неясно – было ли все улажено или же ждать продолжения.

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