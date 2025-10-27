Суд заочно арестовал певицу Монеточку* за уклонение от обязанностей иноагента

Московский суд заочно арестовал певицу Монеточку* (Елизавета Гырдымова* признана иноагентом на территории РФ). Исполнительница обвиняется в нарушении уклонении от обязанностей иноагента.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Артистки заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. По данным следствия, Елизавета* два раза за год привлекалась к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иностранного агента. Однако она продолжала выкладывать в своих соцсетях материалы без соответствующей маркировки, что является нарушением российского законодательства.

Также в июне этого года против Монеточки* было возбуждено исполнительное производство за неуплату административных штрафов. Сообщается, что певица погасила задолженость на сумму 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что певица Монеточка* требует за выступление почти 4 млн рублей и одежду для мужа.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.