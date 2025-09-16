Мужские трусы и 28 бутылок алкоголя: раскрыт райдер и гонорар певицы Монеточки*

Уехавшая из России певица Монеточка* (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом на территории РФ) выступает на зарубежных площадках с гонораром около 4 млн рублей. Она добавила в свой райдер семью и необычные пункты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно опубликованному райдеру, артистка гастролирует всей семьей — с продюсером Виктором Исаевым и двумя маленькими детьми. Ее условия включают перелеты бизнес-классом, номер в сетевом отеле с ванной и усиленные меры безопасности, в том числе персональную охрану для членов семьи.

Особое внимание в списке пожеланий уделено содержимому гримерки. Помимо куриного бульона, салата «Цезарь» и различных нарезок, певица требует 28 бутылок алкоголя — от пива до красного вина. Также обязательным пунктом значится комплект одежды (от велошорт до мужских трусов). Для супруга артистки организаторы должны предоставить носки и футболки.

Монеточка* просит гонорар в размере 40 тысяч евро (около 3,9 млн рублей), а также суточные для команды в 70 евро с человека. После концерта организаторы обязаны доставить артистке и ее коллективу пиццу или роллы. Все подаренные поклонниками подарки певица просит пересылать в Литву, где она сейчас проживает. Кроме того, в месте проведения концерта должна быть организована точка продажи ее мерча.

Ранее сообщалось, что из-за критики в адрес России Монеточке* был закрыт въезд в ряд стран.

*Признана иностранным агентом на территории России