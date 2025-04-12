Суд взыскал с Ренаты Литвиновой долги по коммунальным платежам. Об этом сообщает РИА Новости.

Московский суд удовлетворил требования газовой компании, которая подала иск на актрису Ренату Литвинову в ноябре 2024 года. Сообщается, что знаменитость не заплатила за коммунальные услуги в установленный срок.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — заявили в суде.

Какую именно сумму задолжала Литвинова, не уточняется.

Напомним, Рената Литвинова в середине 2022 года улетела из России. Сейчас она живет в Париже. Периодически она участвует в модных показах и рекламных съемках.

Ранее мы писали о том, что французские критики не обратили внимания на новый спектакль Литвиновой в Париже. Сообщалось, что хотя постановка и имела успех среди зрителей, профильные французские издания премьеру проигнорировали.